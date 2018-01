Seguem abertas as matrículas para os cursos de idiomas do Centro de Estudo de Línguas (CEL) da Secretaria da Educação. São mais de 200 unidades no Estado de São Paulo. Elas oferecem cursos de idiomas gratuitamente para os alunos da rede estadual. Estão abertas para 2018 mais de 27,5 mil vagas entre remanescentes e novas turmas das aulas de inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e japonês. Mais informações podem ser obtidas no site da Secretaria (

http://www.educacao.sp.gov.br/centro-estudo-linguas).