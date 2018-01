Levantamento da Concessionária Auto Raposo Tavares (CART) junto às equipes de limpeza da empresa mostrou que no trecho entre Bauru e Presidente Epitácio são recolhidos 574 metros cúbicos de lixo por mês, em média.

Segundo a CART, a maior parte desse material - cerca de 60% -, dispensado pelos usuários, seja atirado na pista ou no acostamento, é reciclável. Em termos comparativos, ao longo de um ano, a quantidade de lixo “jogado pela janela” no trecho que compreende a SP-270/ Raposo Tavares, SP-225/João Baptista Cabral Rennó e SP-327/Orlando Quagliatto seria suficiente para encher quase duas piscinas olímpicas.

Entre os principais recicláveis encontrados nas rodovias estão plástico, garrafas PET, latas de refrigerantes, papel, papelão, recipientes de vidros e sacolas. Para o gerente de Relações Institucionais da CART, Athayde Caldas, a quantia de material reciclável recolhido pelas frentes de limpeza é considerável. “Na outra ponta, a CART contribui com a geração de emprego e renda nos municípios direcionando esse material para cooperativas de reciclagem”, ressalta. Em relação ao material não-reciclável o maior volume encontrado é de fraldas descartáveis, o restante são embalagens com restos de alimento, isopor e papel higiênico.

Assim, a recomendação da empresa é que as mães utilizem uma das doze bases com Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), que oferecem toda infraestrutura necessária, inclusive fraldário. Para se ter uma ideia da importância da consciência ambiental nunca é demais ressaltar o tempo que a natureza leva para assimilar determinados resíduos. Na lista dos materiais normalmente jogados do carro estão pontas de cigarro (um a cinco anos); plástico (100 a 450 anos); e alumínio (200 a 400 anos).

Mensalmente, as equipes recolhem cerca de 16 m³ de resíduos de borracha nas pistas. Boa parte é resto de ressolagem (processo de recauchutagem) de pneus de veículos pesados. Esse material é levado para ecopontos. Também são contabilizados nesta relação materiais orgânicos (roçada da grama e restos de poda), que totalizam 151,3 m³ por mês.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 172, prevê que atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é infração média, sujeita a multa e perda de quatro pontos na Carteira de Habilitação. E, dependendo do volume de dejetos abandonados, o motorista pode responder a processo por crime ambiental.

A presença de resíduos na malha viária pode provocar acidentes, sem contar o impacto ambiental, segundo a avaliação de especialistas. Isso porque, os materiais jogados na estrada são arrastados para os rios com a água das chuvas, e podem provocar o entupimento do sistema de drenagem das rodovias causando alagamentos. Além disso, esse descarte irregular pode potencializar a ocorrência de incêndios já que esse material pode servir de combustível para o fogo.

A falta de consciência do motorista que joga lixo pela janela também pode, ainda, atrair para a pista animais silvestres, que habitam as áreas de vegetação às margens da rodovia, o que pode ampliar os riscos de acidente na via.

A limpeza da malha rodoviária está diretamente relacionada ao trabalho de preservação da fauna. No Corredor Raposo Tavares, por exemplo, o programa de mitigação de atropelamento de fauna, envolve, além da implantação da estrutura de passagens de fauna, monitoramento constante.

Com a adoção de medidas de prevenção a empresa atingiu resultado acima do indicado pela literatura científica. “Os animais levam um tempo para reconhecer a utilidade desses dispositivos, o que chamamos de curva de aprendizagem. Se o lixo é lançado na rodovia, o animal será atraído para pista, e o processo é comprometido”, explica Caldas.

A CART, uma empresa Invepar Rodovias, administra o corredor formado pelas rodovias SP-225, SP-327 e SP-270 Raposo Tavares. No total, são 834 quilômetros de pistas entre Presidente Epitácio e Bauru, sendo 444 quilômetros no eixo principal e 390 de vicinais.