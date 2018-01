Mudanças ocorrem a todo momento, se formos comparar - por exemplo - a época atual com a de 50 anos atrás, encontraremos um abismo de diferenças. Ainda mais se falando de “trabalho em equipe”, uma modalidade de realizar tarefas que era quase inexistente na Era Industrial, na qual os funcionários estavam lá para receber a ordem e obedecer. Vemos que, atualmente, em algumas empresas, esse comportamento ainda é uma situação bastante comum. São empresas que contam com chefes autoritários e indisponíveis.

Gerenciar uma equipe não é a tarefa mais fácil do mundo, mas com determinação conseguimos, sim, motivar qualquer ser humano. O primeiro passo, que gosto de citar, é o “conhecer as pessoas”. Nas empresas, os líderes precisam conhecer bem os seus funcionários, pois precisam saber qual a melhor forma de motivar cada membro da equipe e até aonde pode exigir de cada pessoa. Saiba que cada ser humano tem limitações diferentes e que precisam ser bem trabalhadas, assim como as qualidades.

A perseverança é outro ponto importante para alcançar os melhores resultados, pois as pessoas são muito variáveis e não respondem de maneira igual aos desafios. Um exemplo que gosto muito de usar é o de Jesus Cristo.

Alguém já disse que, do grupo inicial de seguidores de Jesus, provavelmente a única pessoa que um recrutador selecionaria era Judas Iscariotes, por ter um perfil empreendedor, mas foi justo ele quem o traiu. Jesus lutou durante três anos com um bando de prováveis “fracassados” e transformou-os em homens que “viraram o mundo de cabeça para baixo”. Isto é perseverança, uma qualidade que todo líder precisa ter. Por isso, selecione pessoas comprometidas e que se esforcem e vistam a camisa da sua empresa.

Uma outra característica que podemos relacionar a um líder é o senso de justiça. Ou seja, devemos tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Em se falando do mundo corporativo, o líder deve liderar como gostaria de ser liderado.

Assim, trate os seus colaboradores de forma igual, sem distinção de raça, de cor, de poder econômico etc, com o mesmo respeito, direitos e sem deixar que questões pessoais interfiram.

A última dica é o empreendedor saber “não dar o peixe, mas ensinar a pescar”. O líder não precisa ser bonzinho o tempo todo e muito menos dar as coisas de “mão beijada”, mas se esforçando para que seus funcionários consigam exercer as funções de maneira segura e tranquila. Eles precisam confiar no empreendedor, recebendo boas condições de trabalho e tendo com quem contar nas horas difíceis para que atinjam seus objetivos com êxito.

Depois de 15 anos tentando das mais diversas maneiras e quase desistindo, resolvi renovar a minha equipe, mantendo apenas quem tinha comprometimento. Consegui enxergar o sucesso da gestão quando, em 2017, a minha empresa dobrou o faturamento. Por isso, gosto sempre de dizer: “quanto maior a luta, maior a vitória”.

