As rodovias estaduais, federais passam, a partir de janeiro de 2018, a emitir o Documento Fiscal Equivalente (DFE) no ato do pagamento pelo serviço utilizado no pedágio. Além disso, o motorista também poderá emitir o documento fiscal equivalente complementar pela Internet no site das concessionárias, com dados como o CPF ou CNPJ e o número da placa do automóvel.

Para fazer a impressão posterior, o usuário deve guardar o Documento Fiscal Equivalente (DFE) obtido no ato do pagamento; acessar o website da concessionária que administra a rodovia utilizada e informar o número do DFE, CPF e placa do veículo.

A medida é uma instrução normativa da Receita Federal será válida a tanto para quem paga em dinheiro quanto para quem utiliza tags de pagamento automático. / Agências