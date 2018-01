Os parques municipais de São José dos Campos ocuparam a agenda das famílias da região nas férias escolares. A crise econômica e o alto custo das viagens impulsionou esse hábito que vem se consolidando ao longo dos últimos anos.

O crescimento das visitações no período aumenta entre 40 a 60%. A programação oferecida aos frequentadores nesses locais está sendo reforçada para suprir esse aumento na procura. Os dois principais espaços, o Parque da Cidade Burle Marx e o Parque Vicentina Aranha estão entre as áreas mais visitadas neste período de férias.

Nestas férias, o mais badalado do momento e que conseguiu atrair um circuito de bares e restaurantes no seu entorno, o Vicentina Aranha pretende se transformar num grande quintal, onde se encontra animais diversos, árvores e atividades culturais instigantes às crianças. As atividades propostas são focadas na essência do brincar.

No programa Férias no Vicentina, a arte-educadora e professora de dança Denise Almeida, responsável pelos projetos Dança Materna realizará a monitoria das atividades nos dias 16 e 23 de janeiro, terças-feiras, das 15h30 às 17h30. Atualmente, o parque recebe cerca de 70 mil visitantes mensais e tem uma série de atividades culturais, ambientais e físicas também são oferecidas gratuitamente ao público. A agenda traz atrações musicais, cinema, teatro, arte, história entre outras. O parque abre todos os dias, das 5h às 22h.

O Vicentina Aranha está localizado no centro novo da cidade faz parte do patrimônio histórico tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural (Comphac) e Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat).

O espaço ocupa uma área de 84.500 m², arborizado, com pistas de caminhada, e pavilhões projetados no começo do século 20 pelo arquiteto Ramos de Azevedo.

O Parque da Cidade, na zona norte, além de ter o Museu do Folclore, a Casa Olivo Gomes considerada um marco na arquitetura moderna e os jardins de Burle Marx, ocupa uma área de 960.160,17m² que foi da antiga Fazenda da Tecelagem Parayba. O lugar também é tombado como patrimônio histórico pelo município e foi transformado em parque municipal em 1996. Seu acervo possui uma ampla área verde com espécies arbóreas declaradas imunes de corte.

No último domingo (07) foi encenado na arena do parque o espetáculo infantil ‘Teatro de Brinquedos & Histórias de Papel’, do Coletivo Imprevisto & Pataquada. O show abriu a temporada do projeto Domingo no Parque, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A apresentação, às 16h, durou 40 minutos de duração.

O projeto Domingo no Parque consiste em apresentações de espetáculos teatrais de rua, circo, performances e a arte de contar histórias. A programação prossegue nos próximos dias 14, 21 e 28 com novos espetáculos sendo apresentados sempre no mesmo local e horário. Neste ano o foco está voltado às crianças e contará com shows de grupos teatrais, como Centopeia Piá, Passarinheiros e Cia do Farol.