O programa Escola de Portas Abertas (EPA), criado pela Prefeitura de São Bernardo com a finalidade de estabelecer uma ponte entre a escola e a comunidade, paralisa suas atividades em 2017 com cerca de 11 mil atendimentos em dez escolas. A iniciativa retorna a partir do dia 10 de fevereiro deste ano, com atividades nos eixos: Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Saúde e Geração de renda, oferecidas gratuitamente por agentes da sociedade civil.

Entre as ações ofertadas estão assessoria jurídica, cursos de ballet, canto e coral, jogos de tabuleiro, iniciação teatral, horta e jardim, práticas de meditação, ioga, entre outros. Em 2018, as atividades continuam a ser oferecida aos sábados, das 9h às 16h. Cada escola conta com um professor que atua só no programa.

Suzana Dechechi, secretária da Educação, destacou os benefícios que estão sendo colhidos com a iniciativa. “Ao levar a comunidade para dentro da escola, o EPA contribui com a redução da evasão escolar, incentivando os pais a participar da vida do filho na escola e a zelar pelo espaço”, disse. / Agências