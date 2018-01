Associação dos Advogados de São Paulo celebra 75 anos de fundação. Criada com o objetivo de oferecer serviços e produtos que facilitem o dia a dia profissional dos advogados, incrementar a cultura jurídica e defender suas prerrogativas, a AASP completou ontem (30) 75 anos com cerca de 90 mil associados em todo Brasil e é a maior associação de advogados da América Latina. / Agências

Emprega São Paulo/Mais Emprego oferece 119 oportunidades na região de Marília. O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), oferece nesta semana 119 vagas de trabalho divididas entre as áreas de serviços, comércio, indústria, entre outras, na região de Marília. Para se cadastrar basta acessar o site: www.empregasaopaulo.sp.gov.br. / Agências

Projeto Guri abre inscrições para cursos de música. Até dia 2 de fevereiro interessados em participar do Projeto Guri na capital e Grande São Paulo podem fazer as inscrições. Os cursos são voltados para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos podem escolher desde iniciação musical até os mais avançados em canto e diversos instrumentos. Para a inscrição é só comparecer ao polo de interesse. / Agências