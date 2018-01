O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Praia Grande (PAT) disponibilizou nove vagas de emprego. Os cargos disponíveis são para técnico de rede e oficial de rede. Para concorrer às funções, o candidato deve ter experiência comprovada, horário livre e disponibilidade para viagens. São seis vagas para técnico de rede e três vagas para oficial de rede (instalações de câmeras e fibra ótica). Os interessados devem procurar a unidade do PAT até a próxima quinta-feira (18) ou enquanto as vagas de trabalho estiverem disponíveis no local. / Da Redação