Premiado em campeonato mundial nos EUA, Adam Roman faz apresentação única, no dia 20, às 20h, com ingressos a $ 60, inteiro; e R$ 30, a meia-entrada. No show, ele recria um verdadeiro encontro com Elvis, reproduzindo os grandes sucessos de sua carreira. O teatro fica na Av. Monteiro Lobato, 734, Guarulhos (SP). / Agências. FOTO:Divulgação