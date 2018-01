O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) caiu 0,87% em dezembro ante novembro, informou ontem o Banco Central (BC). Neste período, o indicador passou de 171,15 pontos para 169,65 pontos. No acumulado do ano, o índice aponta queda dos preços de commodities de 0,39%.

A queda foi influenciada pela retração no segmento agropecuário, cujos preços recuaram 1,72% em dezembro e acumularam queda de 4,45% em 2017. Os demais segmentos de commodities, porém, mostraram altas nos preços do mês e ano. / Estadão Conteúdo