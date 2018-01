O Índice de Confiança do Pequeno e Médio (IC-PMN), referente ao primeiro trimestre de 2018, cresceu 3,76%, a 66,7 pontos, ante último trimestre de 2017.

Os empresários estão mais confiantes, principalmente, em relação à economia. O item obteve a maior alta do indicador, de 6,3%, alcançando 65,7 pontos.

A expectativa de lucro, por sua vez, teve acréscimo de 4,2%, a 71,9 pontos, enquanto a de contratação avançou 3,5%, para 58,9 pontos.

Os dados do IC-PMN foram obtidos por meio de entrevistas com 1.263 de pequenos e médios empresários do País todo.