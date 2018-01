O acordo de Basileia II não pode ser minimizado, afirmou em discurso nesta segunda-feira Sabine Lautenschläger, do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE).

"Eu admito que foi uma longa jornada, mas na minha opinião, valeu a pena: o Basileia III irá ajudar a tornar as transações bancárias mais seguras. É crucial, no entanto, que o Basileia III será implementado de forma correta - na Europa e ao redor do mundo. Não pode ser minimizado", declarou a autoridade.

O Basileia III endurece as exigências de capital para bancos no mundo inteiro. Dentre as questões que foram contempladas no pacote final de reformas de Basileia III estão a revisão da abordagem padronizada de Risco de Crédito; do modelo interno de risco de crédito; abordagem padronizada de risco operacional (SMA); revisão do credit valuation adjustment (CVA); da razão de alavancagem e buffer (colchão) de alavancagem dos bancos. (Equipe AE)