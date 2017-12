São Paulo, 27/12/2017 - O México registrou superávit comercial de US$ 399 milhões em novembro, com as exportações crescendo 9,2% em relação a novembro de 2016, para US$ 37,48 bilhões, enquanto as importações aumentaram em ritmo menor, 8,2% na mesma base de comparação, para US$ 37,08 bilhões, informou Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

No acumulado do ano até novembro, o México registra déficit de US$ 10,72 bilhões. (Equipe AE).