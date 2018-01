O Brasil encerrou o ano de 2017 com pequena entrada de dólares. Dados apresentados ontem, pelo Banco Central mostram que 2017 fechou com ingresso líquido de US$ 625 milhões. É uma reversão da tendência registrada em 2016, quando US$ 4,252 bilhões deixaram o Brasil.

Um dia após a divulgação do resultado recorde da balança comercial no ano passado, números do BC mostraram que o comércio exterior foi o único responsável pelo ingresso de dólares em 2017. Ao todo, o fluxo comercial gerou entrada líquida de US$ 52 924 bilhões.

A cifra é resultado de exportações totais de US$ 195,612 bilhões que superaram com folga a importação de US$ 142 688 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 28,506 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 53,832 bilhões que ingressaram no País através de operação de Pagamento Antecipado (PA) e US$ 113,274 bilhões em outras transações destinadas ao exportador. No segmento financeiro, ao contrário, a saída de dólares subiu ligeiramente, segundo o relatório do Banco Central. / Estadão Conteúdo