BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil fechou 20.832 vagas formais de emprego em 2017, terceiro ano seguido no vermelho, na sequência do saldo negativo de 328.539 postos em dezembro, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira.

O dado de dezembro veio melhor que a perda de 411 mil empregos projetada por analistas em pesquisa Reuters.

(Por Marcela Ayres)