LONDRES (Reuters) - O casamento do príncipe Harry, do Reino Unido, com a atriz norte-americana Meghan Markle pode fornecer um estímulo de 500 milhões de libras para a economia britânica, com turistas visitando o país e britânicos comemorando, de acordo com uma estimativa.

Harry, neto da rainha Elizabeth e quinto na linha sucessória ao trono britânico, se casará com Meghan no dia 19 de maio no Castelo de Windsor, palácio para reis e rainhas britânicas há quase mil anos.

De acordo com o Escritório Nacional para Estatísticas, o casamento do irmão mais velho de Harry, o príncipe William, com sua esposa Kate em abril de 2011 levou a um aumento de 350 mil visitantes ao Reino Unido quando comparado ao mesmo mês do ano anterior e a consultoria de avaliação de negócios Brand Finance previu um crescimento semelhante para maio.

No total, a consultoria estima que o casamento irá gerar cerca de 500 milhões de libras (680 milhões de dólares) para o país.

"Nós achamos que aproximadamente 200 milhões de libras virão do turismo, viagens, hotéis", disse o CEO da companhia, David Haigh, à Reuters.

Cerca de 150 milhões de libras serão gastos com a organização de festas e comemorações e 50 milhões de libras virão da compra de camisetas, chapéus e outros itens comemorativos, disse.

O casamento também valerá o equivalente a 100 milhões de libras em propaganda grátis para o Reino Unido por todo o mundo, acrescentou.