O rombo nas contas da União caminha para acumular R$ 724,965 bilhões em seis anos (2014-2019). Com essa soma, seria possível pagar salários mínimos para 63 milhões de pessoas, em um período de um ano.

Este valor também corresponde a um pouco mais de 11% do Produto Interno Bruto (PIB) previsto para 2017, o que, para o coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Ricardo Balistiero, representa um engessamento do setor público e aponta para uma necessidade crescente de expansão da dívida para o financiamento do déficit.

O rombo de R$ 724,965 bilhões estimado para os seis anos é resultado dos desempenhos fiscais negativos já registrados nos anos de 2014, 2015 e 2016, de R$ 17,210 bilhões, R$ 114,740 bilhões e R$ 161,275, respectivamente, mais a mediana das estimativas traçadas pelo mercado no boletim Prisma Fiscal, do Ministério da Fazenda.

Os analistas preveem que o governo federal tenha registrado um déficit de R$ 156,736 bilhões em 2017, ao passo que o Prisma divulgado ontem indicou rombos de R$ 153,944 bilhões, para 2018, e de R$ 120,960 bilhões, para 2019.

“Esta é uma situação bastante grave. O governo não irá conseguir reverter este déficit no curto prazo, mesmo conseguindo aprovar a reforma da Previdência, porque, apesar da sua implementação ser fundamental agora, o impacto mais efetivo da reforma vem daqui a dez anos”, afirma Balistiero.

O professor de finanças do Ibmec de Brasília Marcos Melo, estima, inclusive, que a União deve voltar a fazer superávit primário somente em 2022. “No entanto, esta minha projeção considera a aprovação da reforma da Previdência, ainda incerta. Neste momento, temos muitas variáveis aberta na política e na economia”, diz Melo, acrescentando que um dos efeitos dessa perspectiva de rombo de R$ 724 bilhões até 2019 é a continuidade de redução dos aportes públicos.

O Prisma Fiscal de ontem mostrou ainda que as projeções para a dívida bruta ao fim de 2018 foi de 77,21% do PIB a 76%. Já para 2019, a estimativa, que estava em 79,46% do PIB, recuou para 78,39%.

Balistiero destaca que, apesar do quadro fiscal “grave”, o governo não deve descumprir a “regra de ouro”, que proíbe que a União se endivide para pagar despesas correntes. “Na minha avaliação, o governo lançou um balão de ensaio para saber qual seria a repercussão, na sociedade, de uma possível flexibilização da ‘regra de ouro’”, comenta Balistiero.

Para ele, “como o tema não colou”, deve-se fazer um esforço para cumprir a regra, ou, no limite, uma interrupção da máquina pública ou ainda um pedido de autorização, ao Congresso Nacional, para aumentar as metas deficitárias.

Ainda ontem, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que estuda medidas para a estimular a economia, na linha da liberação do FGTS, no ano passado. Balistiero vê nessa ação mais uma movimentação política, em torno de uma candidatura para a presidência da República. “O Meirelles está testando essa possibilidade de candidatura.”