Os desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) chegaram a R$ 70,8 bilhões no ano passado, confirmou ontem o presidente da instituição, Paulo Rabello de Castro. Esse montante representa uma queda de 20% ante 2016.

Apesar do recuo nos empréstimos, Castro ressaltou que houve uma reversão da tendência de retração no valor das consultas, enquadramentos (quando o projeto está maduro para ser analisado) e aprovações no segundo semestre de 2017.

Para ele, essa alta na demanda por financiamento é uma “boa dica” de qual é o potencial de investimento do Brasil hoje. Mesmo assim, no consolidado de 2017, o valor das consultas recuou 10%, para R$ 99,4 bilhões, enquanto os enquadramentos e as aprovações registraram quedas de 9% e de 6%, para R$ 89,5 bilhões e R$ 74,8 bilhões, respectivamente.

Castro destacou que a meta da instituição é que as liberações cresçam em 2018 e atinjam R$ 90 bilhões. No entanto, ele admitiu que a devolução dos R$ 130 bilhões ao Tesouro Nacional pode prejudicar o papel do banco que é o de financiar projetos de investimentos no País. “A preocupação principal com relação aos recursos é não deixarmos de cumprir a nossa missão” reforçou o presidente do BNDES.

Segundo ele, a instituição tem feito um “esforço enorme” para ter espaço de devolver recursos ao BNDES sem prejudicar a atuação nos financiamentos. Nas contas dele, já foram devolvidos R$ 180 bilhões ao governo federal, o que, somado aos R$ 130 bilhões, dá um valor de R$ 310 bilhões. “O banco já virou um doador líquido de recursos para o governo federal. Um banco capitalizando o acionista”, criticou. Segundo Castro, será necessário recorrer a fundos alternativos para compensar a devolução, como a autorização para emitir LCI e LCA.

Para o sócio-diretor da Méthode Consultoria, Adriano Gomes, a contração do nível dos desembolsos do BNDES durante quatro anos consecutivos refletiu, de fato, a queda da atividade econômica. Com a expectativa de retomada mais forte neste ano, a tendência, também para ele, é de aumento na colocação de projetos por parte das empresas.

“Com o desaquecimento da atividade, os empresários preferiram deixar os seus projetos na gaveta e, portanto, o pedido de empréstimos ao BNDES reduziu”, diz Gomes. “Isso se refletiu, na ponta, na redução da taxa de investimento da economia”, destaca.

“Além disso, está ocorrendo, por parte do banco, uma análise mais criteriosa e técnica dos projetos apresentados, resultado da pressão política ocorrida com as denúncias envolvendo a JBS. Isso eliminou muito o número de pedidos de financiamento”, complementa.

Na avaliação dele, com o reaquecimento da atividade econômica, os empresários “vão se animar” em desengavetar seus projetos e, com isso, os desembolsos do BNDES devem crescer. “Mas, daqui em diante, irão predominar os projetos com rentabilidade maior e a análise técnica”, entende Gomes.

Ainda de acordo com os dados do banco de fomento divulgados nesta terça-feira, os empréstimos para as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) cresceram 9% em 2017 ante 2016, ao atingirem R$ 29,7 bilhões.

O valor representa 42% do total e um recorde histórico da participação do segmento nos desembolsos. Esta participação foi puxada pela liberação para capital de giro (alta de 164%, para R$ 7,1 bilhões) e para aquisição de máquinas e equipamentos (mais de 11%, para R$ 19,7 bilhões).

Castro detalhou que, ao excluir as operações de projetos ligados às exportações, à infraestrutura e administração pública, a participação das MPMEs nos empréstimos sobe para 64%.

Em 2017, o destaque setorial nos desembolsos do banco de fomento ficou com a infraestrutura, que apresentou crescimento de 4% nas liberações, para R$ 26,9 bilhões.