O déficit primário deve ter encerrado 2017 em R$ 126 bilhões, de modo a cumprir, “com elevada margem”, a meta para o exercício, de saldo negativo de R$ 159 bilhões. É o que aponta estudo da Instituição Fiscal Independente (IFI), do Senado Federal.

O valor alcançado no ano passado é, inclusive, inferior, inclusive, à meta original, de R$ 139 bilhões. Esse montante foi alterado para R$ 159 bilhões em agosto último, com a justificativa de redução das despesas até aquele momento.

Por outro lado, o relatório do IFI apontou que o déficit primário cumpriu a meta por causa do desempenho da receita. A receita primária líquida, que até julho era 8,2% inferior a 2016, deve ter fechado 2017 com elevação real de 2,6%. Esse resultado, por sua vez, deveu-se às receitas não administradas (crescimento real da ordem de 22,5%).

Houve recuperação das receitas administradas, mas não foram suficientes para superar o patamar de 2016. A queda real, no ano passado, deve ter sido próxima a 0,7%.

O documento informa que, “de posse dos dados oficiais, a partir do final de janeiro, será possível calcular efetivamente a evolução da receita primária recorrente”. “Por ora”, houve o ingresso de montante relevante de receitas atípicas, como programas de regularização tributária (R$ 34,3 bilhões).