SÃO PAULO (Reuters) - A safra de café do Brasil em 2018 deve alcançar 53,2 milhões de sacas de 60 kg, alta de 14,9 por cento na comparação anual, em razão principalmente do ciclo de bienalidade positiva para o arábica, informou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O IBGE disse que a produção de arábica será de 41,4 milhões de sacas, avanço de 18,6 por cento sobre 2017. Já a produção de robusta deve totalizar 11,78 milhões de sacas, um aumento de 3,8 por cento em relação à do ano passado, já que essa variedade não está sujeita às variações acentuadas de produtividade típicas do arábica.

O IBGE afirmou ainda que os rendimentos do arábica deverão aumentar em 21,2 por cento em 2018.

Os cafezais de robusta continuarão a se recuperar de uma seca severa no Estado do Espírito Santo, o principal produtor nacional. Conforme o IBGE, a produtividade do também chamado conilon tende a crescer 2,6 neste ano.

O Instituto também vê uma redução de 2,2 por cento na área plantada com arábica em 2018, para 1,469 milhão de hectares, de 1.503 milhão em 2017, mas não detalhou os possíveis motivos para o declínio.

A Companhia Nacional de Abastecimento, uma referência mais amplamente utilizada para projeções de produção agrícola fora do Brasil, divulgará sua primeira estimativa para a nova safra de café em 18 de janeiro.

(Por Marcelo Teixeira)