O presidente Michel Temer nomeou o engenheiro Mauro José Corbellini para o cargo de diretor técnico executivo de Itaipu. Ele era coordenador de Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná.

Nesta quarta-feira, 27, também foi nomeado Carlos Felipe Alencastro Fernandes de Carvalho para o cargo de diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, que entra no lugar de Jefferson de Almeida, que foi exonerado. Carvalho era diretor-executivo do mesmo departamento.

O Diário Oficial da União desta quarta também traz as exonerações de Cloves Eduardo Benevides do cargo de diretor de Articulação e Projetos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e de Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves do cargo de secretária de Habitação do Ministério das Cidades.