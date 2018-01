A venda de veículos novos no Brasil cresceu 22,9% no resultado parcial de janeiro até o dia 29 em comparação com igual período de 2017, disse nesta quarta-feira, 31, o vice-presidente da Ford para a América do Sul e vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Rogelio Golfarb. Os números definitivos do primeiro mês de 2018 serão divulgados nesta quinta-feira, 1, pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Segundo Golfarb, a projeção da Ford para 2018 é de crescimento de 15% do mercado, estimativa um pouco mais otimista que a da Anfavea, de 11,7%.