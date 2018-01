A tentativa do governo Michel Temer de flexibilizar a regra de ouro das contas públicas indica que uma situação fiscal cada vez mais difícil para o Brasil e uma eventual permissão do Congresso para o descumprimento da norma já seriam suficientes para pesar sobre o rating do País, informou a Moody's.

O governo vai, "provavelmente em 2019, senão antes", descumprir a regra, a julgar por "discussões" públicas dos últimos meses, na avaliação da agência. A norma, prevista na Constituição de 1988, impede o Executivo de vender dívida para financiar gastos correntes, como salários de servidores, aposentadorias e manutenção da máquina pública.

Diante da reação negativa de economistas, o governo decidiu dar prioridade à negociação da reforma da Previdência no Congresso, e vai discutir "no momento que seja adequado" mudanças na regra de ouro, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

"O governo será forçado a requisitar uma permissão para não cumprir a regra [de ouro], refletindo o continuado estresse fiscal, que vai pesar no rating de crédito do Brasil", informou a agência, por meio de um comunicado.

"O fracasso em controlar gastos obrigatórios aumentou tanto que o governo [federal] vai, ou neste ou no próximo ano, pela primeira vez desde que a regra foi criada, começar a emprestar para financiar gastos correntes, o que é negativo para o crédito."

O debate sobre mudanças na regra de ouro, "apesar de um cenário econômico mais benigno", indica que o País vai enfrentar deterioração fiscal persistente e elevadas necessidades de financiamento nos próximos anos.

Na sexta-feira (12), a agência de classificação Standard&Poor's rebaixou para BB-, ante BB, a nota de crédito soberano do Brasil, diante do adiamento para fevereiro da votação da reforma da Previdência.

"A reforma da Previdência é chave para o crédito do Brasil porque gastos obrigatórios, excetuados juros, vão continuar a crescer e acabar se tornando impagáveis, sem a reforma", entende a Moddy’s/Reuters