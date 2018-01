O Brasil registrou aumento de 13,6% do número de novas empresas em 2017, informou estudo da Boa Vista SCPC, divulgado ontem. No quatro trimestre, comparado ao período imediatamente anterior, houve queda de 2,2%.

Na classificação por forma jurídica, a variação acumulada no ano mostrou que o Microempreendedor Individual MEIs) continuam com papel de destaque, crescendo 19,1% em 2017, enquanto as Microempresas (MEs) apresentaram variação de 6,8%. Já os demais tipos de empresa caíram 12,8%, mantida a base de comparação.

Entre os setores, Serviços atingiu 55,9% de representatividade no ano de 2017, estando levemente maior que os 55,6% observados em 2016. O Comércio teve crescimento em sua participação, registrando 35,1%, um ganho de 1,3 ponto percentual na mesma relação.

Já o setor Industrial perdeu espaço, passando de 9,9% para 7,9% dos casos no período, enquanto o Rural teve participação de 1,2% no final de 2017.

Nas regiões, Centro-Oeste e Sul tiveram altas de 18,6% e 17,1%, respectivamente.