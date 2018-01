O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) deve manter os juros básicos inalterados neste ano, mesmo que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) continue o ciclo de aperto monetário. Segundo analistas, o que o PBoC deve fazer é elevar as taxas de mercado aberto.

A economista-chefe de Ásia-Pacífico da Vanguard Investments, Qian Wang, espera que o PBoC aumente as taxas de mercado aberto entre 5 e 10 pontos base de cada vez. Depois do último aperto monetário do Fed, em dezembro, o PBoC elevou a taxa de recompra reversa de 7 dias em 5 pontos base.

Para Wang, elevar os juros básicos seria "um grande sinal", algo que ela diz ser improvável, a não ser que a inflação fique acima da meta. Ela prevê o índice a 2,5%, abaixo da meta de 3%. O dado de inflação de dezembro sai nesta terça-feira, às 23h30 (de Brasília).

Segundo a Abound Information, as preocupações com o crescimento doméstico mais suave não deixarão que o PBoC aumente os juros. "Política monetária não pode ser facilmente apertada, especialmente quando a China está colocando um freio na expansão da dívida", disse a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.