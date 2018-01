Levantamento, divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho, mostra que houve o ingresso de 369.676 mil jovens no mercado por meio da Aprendizagem Profissional, em 2017 até novembro.

De acordo com o resumo preliminar d a pasta, o estado que mais contratou foi São Paulo, com 102.300 mil admitidos, seguido de Minas Gerais, com 39.139, e Rio de Janeiro, com 33.453.

No total, o Brasil já registra a contratação de mais de 3,2 milhões de aprendizes desde 2005, quando a lei que prevê essa modalidade de contratação entrou em vigor.

Entre os setores que mais contrataram aprendizes em 2017 estão: Comércio, com 93.469 admissões, e Indústria de Transformação, com 92.248. Já sobre as ocupações, as vagas de auxiliar de escritório (147.747) e assistente administrativo (67.341) são os destaques. /Da Redação