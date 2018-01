WASHINGTON (Reuters) - A maioria do Senado dos Estados Unidos votou nesta terça-feira para confirmar o diretor do Federal Reserve Jerome Powell como o próximo chair do banco central norte-americano, provavelmente garantindo a continuidade da política monetária.

Powell, que foi visto como uma escolha não controversa com opiniões alinhadas às da atual chair do Fed, Janet Yellen, é advogado e ex-banqueiro de investimentos. Ele atuava no Conselho de Diretores do Fed desde 2012.

(Reportagem de Howard Schneider)