O segmento financeiro terminou 2017 com saída de US$ 52,299 bilhões do País. O número é maior do que a saída de US$ 51,562 bilhões vista em 2016. O número foi resultado da remessa total de US$ 535,023 bilhões, contra os ingressos de US$ 482,724 bilhões no ano.O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e também pagamento de juros, além de outras operações. / Estadão Conteúdo

O Banco Central registrou ganho de R$ 7,033 bilhões com swap cambial em 2017.Pelo conceito de competência, o lucro anual foi de R$ 6,282 bilhões. Em 2016, o lucro com swaps da entidade era de R$ 75,562 bilhões. Apesar dos ganhos, o BC teve prejuízo mensal de R$ 1,443 bilhão pelo resultado caixa e perda de R$ 402 milhões pelo conceito de competência em dezembro. A entidade sempre destaca não visar lucro, mas sim fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade. / Estadão Conteúdo

O resultado líquido das reservas ficou positivo em R$ 12,921 bilhões em dezembro. O número, que corresponde à rentabilidade menos o custo de captação, porém, registrou uma perda acumulada em 2017 de cerca de R$ 52,705 bilhões. Já a rentabilidade das reservas internacionais no ano foi positiva em R$ 47,864 bilhões e também positiva em R$ 20,355 bilhões em dezembro. / Estadão Conteúdo