A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 67,001 bilhões em 2017, o melhor resultado da série história, iniciada em 1989. O recorde anterior era de 2016 e somava US$ 47,683 bilhões. O montante é resultado de exportações de US$ 217,746 bilhões e importações de US$ 150,745 bilhões no ano.

O saldo registrado no ano passado ficou dentro do intervalo das estimativas coletadas pela pesquisa do Projeções Broadcast com 16 instituições, que variavam de US$ 65,5 bilhões a US$ 67,5 bilhões, e acima da mediana de US$ 66,2 bilhões.

Em dezembro, o saldo comercial ficou positivo em US$ 4,998 bilhões. As exportações somaram US$ 17,595 bilhões, e as importações, US$ 12,598 bilhões. O resultado ficou dentro do intervalo das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de US$ 3,5 bilhões a US$ 5,4 bilhões, e acima da mediana de US$ 4,2 bilhões

Na quinta semana de dezembro (25 a 31), houve superávit de US$ 1,488 bilhão, com exportações de US$ 3,619 bilhões e importações de US$ 2,131 bilhão. Na quarta semana (18 a 24), o resultado foi positivo em US$ 1,215 bilhão, com vendas ao exterior de US$ 4,591 bilhões e importações de US$ 3,376 bilhões.