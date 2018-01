O presidente Michel Temer embarcou na noite desta segunda-feira, 22, para Zurique, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, a senadora Marta Suplicy (MDB-SP) e o deputado Beto Mansur (PRB-SP) acompanham Temer. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já está na Suíça para o evento.

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que assumiu a Presidência da República interinamente, não esteve na Base Aérea de Brasília para acompanhar o embarque.

Ao participar do Fórum Econômico Mundial, Temer quer tentar convencer empresários a investir no Brasil, no momento em que considera que a economia voltou a crescer. O presidente deve defender ainda a aprovação da reforma da Previdência junto aos investidores.

No sábado, o ministro Moreira Franco divulgou um vídeo em que afirma que Temer vai mostrar que o País saiu da "mais grave crise econômica de nossa história", com inflação e juros baixos.

A comitiva presidencial deve chegar a Zurique às 10h50 (no horário de Brasília) desta terça-feira, 23. No dia seguinte, Temer faz um discurso no Fórum Mundial. O retorno está marcado para a quinta-feira, 25.