O Tesouro Nacional está preparado para lidar com eventuais turbulências no mercado financeiro trazidas pelas eleições presidenciais neste ano, disse ontem a secretária do órgão, Ana Paula Vescovi.

Segundo ela, a composição dos papéis da dívida pública está mais equilibrada, e o governo tem reservas significativas para cobrir pelo menos seis meses de vencimento dos títulos caso ninguém queira comprar os títulos do Tesouro em momentos de instabilidade.

“Embora existam oscilações e um déficit acentuado, ao longo dos últimos anos, a gestão da dívida proporcionou um perfil muito melhor da dívida federal. Hoje, a composição é mais equilibrada nos papéis emitidos. Ciclos eleitorais no passado ocorreram com fortes oscilações [no mercado financeiro]. Agora, essas turbulências têm condições muito melhores de serem geridas, dada a composição mais equilibrada da dívida pública, prazos muito mais longos e os colchões das dívidas interna e externa.”

De acordo com o Plano Anual de Financiamento (PAF) da dívida pública para 2018, divulgado ontem pelo Tesouro, a equipe econômica tem reservas para garantir o pagamento de juros e do principal da dívida pública interna por mais de seis meses e tem dinheiro em caixa para cobrir os R$ 9,5 bilhões dos vencimentos da dívida pública externa este ano.

O PAF desse ano reduziu a fatia de títulos vinculados à inflação e elevou a parcela de títulos corrigidos pela Selic em 2018. A fatia dos papéis atrelados à inflação passou de uma faixa de 29% a 33% da Dívida Pública Federal (DPF) em 2017 para um intervalo entre 27% e 31%. Em contrapartida, a proporção da DPF corrigida pela Selic passou de uma banda de 29% a 33% para um intervalo entre 31% a 35%.

A dívida pública federal cresceu 14,3% em 2017, para R$ 3,55 trilhões. É o maior patamar da série histórica, que começa em 2004.