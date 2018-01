Sétimo lote do Abono Salarial 2016 começa a ser pago manhã, dia 18.O Ministério do Trabalho informou ontem que vai liberar um total de R$ 2.671.304.769,64, para um número estimado de 3.599.072 abonos. Quem nasceu em janeiro e fevereiro e trabalha na iniciativa privada será contemplado com o recurso e recebe pela Caixa. Já os servidores públicos com inscrições de final cinco (5) recebem pelo Banco do Brasil (BB). O pagamento obedece a um calendário baseado no mês de nascimento de cada trabalhador./ Da Redação

País tem mais de 418 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho O Ministério do Trabalho informou também ontem que no total foram registradas 418.521 pessoas com deficiências e reabilitadas (PcDs) no mercado em 2016, um crescimento 3,79% em relação a 2015, quando havia 403.255 PcDs com vínculo empregatício. Os dados fazem parte da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e incluem empregadores da iniciativa privada, empresas públicas diretas e indiretas e órgãos públicos. / Da Redação

São Paulo lidera contratações pessoas com deficiência, segundo governo. Foram 127.464 trabalhadores registrado no estado em 2016. No ranking, após São Paulo, aparece Minas Gerais (42.295), Rio de Janeiro (33.115), Rio Grande do Sul (32.366) e Paraná (28.560). / Da Redação