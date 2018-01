SÃO PAULO - O Bradesco inaugurou nesta quarta-feira seu laboratório de inovação em Alphaville, São Paulo, com 1.700 metros quadrados. Chamado inovaBra lab, o espaço conta com laboratórios de tecnologia, arena para eventos e uma sala para prototipação e experimentação de projetos. O objetivo é acelerar o desenvolvimento de inovações no banco juntamente com seus parceiros de tecnologia, como o Google e a Microsoft.

A iniciativa faz parte da plataforma de inovação do Bradesco, o inovaBra, que também conta com um fundo de investimentos de R$ 100 milhões, um programa de aceleração e um espaço de coworking que será inaugurado em fevereiro, o Habitat.

O laboratório em Alphaville será ocupado por diversas áreas de tecnologia do banco. Além dos departamentos de Pesquisa e Inovação, as áreas de Arquitetura e Tecnologia da Informação, Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Sistemas trabalharão em colaboração com os empreendedores que passarem pelo local.

Os empreendedores poderão experimentar novas soluções no inovaBra lab, que também vai possibilitar a homologação e certificação desses projetos.