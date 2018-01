SÃO PAULO - A Nexa, braço de mineração do Grupo Votorantim, irá investir até US$ 2,4 milhões em 12 startups por meio do programa de Mining Lab 2, que busca soluções de Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês), Tecnologia da Informação (TI), logística, economia celular e concentração mineral.

Startups do Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos e Canadá poderão se inscrever até o dia 18 de março.

Além do aporte financeiro, que não exige uma participação societária das startups, o programa proporcionará assessoria semanal com especialistas do ramo durante um ano, qualificação na parte de finanças, marketing e jurídica, com acesso também às instalações da Nexa.

A Nexa realiza o programa em parceria com a aceleradora mineira TechMall e tem como objetivo aplicar essas iniciativas aos seus processos industriais, especificamente na área de mineração e metalurgia.