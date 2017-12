LONDRES - Os mercados acionários europeus terminaram em queda nesta quinta-feira, em negociações fracas com poucas novidades de empresas ou dados macroeconômicos entre os feridos de final de ano, enquanto o índice britânico FTSE 100 manteve-se perto da máxima recorde.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,32 por cento, a 1.531 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,26 por cento, a 390 pontos.

A alta nos preços das commodities continuou a dar sustentação ao índice britânico FTSE 100, que fechou praticamente estável. O índice de recursos básicos da Europa foi o setor com o melhor desempenho, tendo alta de 0,4 por cento, no nível mais alto em quase cinco anos.

As ações de tecnologia ampliaram as perdas da sessão anterior, quando os fabricantes de chips foram atingidos por preocupações sobre a demanda do iPhone X da Apple. O índice teve queda de 0,8 por cento, mas acumula ganhos de mais de 19 por cento até agora no ano.

O volume e a liquidez foram reduzidos devido à temporada de festas na Europa, com poucas notícias de empresas para estimular movimentos significativos entre as ações.

As ações europeias tiveram um ano positivo, com o STOXX 600 acumulando alta de cerca de 8 por cento em 2017 uma vez que os bons resultados das empresas e um cenário econômico melhor alimentaram as ações da região.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,03 por cento, a 7.622 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,69 por cento, a 12.979 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,55 por cento, a 5.339 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,36 por cento, a 22.120 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,71 por cento, a 10.093 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,19 por cento, a 5.368 pontos.

(Por Kit Rees e Danilo Masoni )