MILÃO - Acordos entre empresas conduziram a alta dos preços das ações na Europa nesta sexta-feira com a empresa de engenharia britânica GKN rejeitar uma oferta não solicitada da rival Melrose.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,23 por cento, a 1.568 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,31 por cento, a 398 pontos.

Depois de rejeitar a oferta da Melrose, a GKN estabeleceu planos para se dividir em empresas aeroespaciais e automotivas. Com isso, as ações da GKN saltaram pouco mais de 26 por cento e impulsionavam os papéis do setor automotivo.

Embora o STOXX tenha registrado sua segunda semana seguida de ganhos, com um aumento de 0,3 por cento, essa alta ficou aquém do avanço de 2 por cento da semana de abertura de 2018, com o fortalecimento do euro e expectativas de que o Banco Central Europeu poderia reduzir seu estímulo mais cedo do que o esperado esfriando a euforia do ano novo.

No entanto, o índice manteve-se próximo das máximos de 2 anos e meio, uma vez que dados econômicos sólidos alimentaram fluxo para as ações da região.

Kering atingiu nível recorde depois que o grupo francês de produtos de luxo anunciou planos de separar a marca alemã de esportes Puma para que os acionistas foquem em outras marcas mais sofisticadas.

Puma caiu perto de 6 por cento, enquanto a Kering ganhou apenas 0,1 por cento.

O índice FTSEurofirst 300 fechou em alta de 0,17 por cento, a 1.566 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,20 por cento, a 7.778 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,32 por cento, a 13.245 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,52 por cento, a 5.517 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,53 por cento, a 23.429 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,26 por cento, a 10.462 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,37 por cento, a 5.623 pontos.

(Por Danilo Masoni e Kit Rees)