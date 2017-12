A B3 divulgou, ontem, a terceira prévia do Índice Bovespa, que vai vigorar de 02 de janeiro a 04 de maio do ano que vem, com base no fechamento do pregão da última quarta-feira. A prévia conta com a entrada de cinco empresas e totaliza 61 companhias.

Dentre os negócios que devem entrar no Ibovespa, estão FLRY3 (Fleury ON), IGTA3 (Iguatemi ON), MGLU3 (Magaz Luiza ON), SAPR11 (Sanepar UNT) e também VVAR11 (Viavarejo UNT), consolidando 64 ativos.

Os cinco papéis que apresentaram o maior peso na composição do índice Bovespa foram: Itauunibanco PN, (10,492%), Vale ON (9,946%), Bradesco PN (7,755%), Ambev S/A ON (6,875%) e Petrobras PN (5,251%).

Para efeitos de comparação, esses ativos também foram os que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior do índice – de 04 de setembro a 28 de dezembro de 2017. A composição: Itau PN (10,846%), Vale ON (9,040%), Bradesco PN (8,485%), Ambev S/A ON (7,039%), e Petrobras PN (4,883%).

As participações das cinco empresas que devem entrar no Índice Bovespa em 2018 são: Fleury ON com 0,701%; Iguatemi ON com 0,263%; Magaz Luiza ON com 0,415%; Sanepar com 0,309% e Viavarejo UNT com um total de 0,265%.

A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices.

A 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no último pregão de vigência da carteira em vigor.