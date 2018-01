Os bancos e o Banco Central (BC) anunciaram ontem um trabalho conjunto para reformular o cheque especial com o objetivo de reduzir os juros, como ocorreu no ano passado com mudanças no rotativo do cartão de crédito.

Por meio de nota, a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) afirmou que estuda formas de melhorar o ambiente de crédito no País e trabalha para garantir uma redução estrutural do spread – diferença entre as taxas cobradas pelos bancos para conceder crédito e as que pagam para tomar recursos.

"O cheque especial faz parte desse conjunto de ações do setor bancário", diz trecho do comunicado, acrescentando que as medidas serão anunciadas "neste ano, quando forem concluídas".

Mais cedo, o BC havia afirmado que os bancos assumiram o compromisso de reformular o instrumento do cheque especial com objetivo de reduzir os juros aos clientes, como ocorreu no ano passado com mudanças que restringiram o rotativo.

Ainda ontem, a Serasa Experian divulgou que a quantidade de pessoas que buscou crédito aumentou 4,9% em 2017 no País, o melhor resultado dos últimos seis anos e o quarto melhor de toda série histórica, iniciada em 2008.

O crescimento da renda real determinada pelo recuo acentuado da inflação, a recuperação gradativa dos níveis de confiança dos consumidores e a contínua retração da taxa de juros em conjunto com o aumento da oferta de crédito explicam a alta da demanda do consumidor por crédito em 2017, especialmente para a população de baixa renda, destacam os economistas da Serasa.

Por região, o levantamento da entidade apontou que a demanda por crédito cresceu mais nas regiões menos desenvolvidas no País: 8,1% no Nordeste e 6,9% no Norte. No Sudeste, a alta foi de 5% em 2017 e, no Sul, 3,4%. Já no Centro-Oeste, a procura por crédito subiu marginalmente, 0 2% no ano passado. /Agências