SÃO PAULO - O principal índice da bolsa paulista fechou em alta nesta quarta-feira, encostando nos 78 mil pontos pela primeira vez, após engatar o oitavo pregão seguido no azul, com a manutenção do bom humor no exterior e em torno da política local.

O Ibovespa fechou em alta de 0,13 por cento, a 77.995 pontos. Na máxima, o índice atingiu 78.413 pontos, renovando a máxima intradia pela primeira vez desde outubro do ano passado. O giro financeiro somou 8,6 bilhões de reais.

Com os ganhos do dia, o Ibovespa acumulou alta de 7,31 por cento em oito pregões, engatando a maior sequência no azul desde julho de 2016, quando subiu por 10 pregões seguidos.

"Em algum momento vamos ter uma realização... mas a tendência do mercado é subir, é buscar os 80 mil pontos, mas com algum ajuste no caminho", disse o economista-chefe da corretora Modalmais, Alvaro Bandeira.

Localmente, a expectativa pelo julgamento do ex-presidente Luiz Inácio da Silva no fim do mês, que pode tirá-lo da corrida eleitoral deste ano, segue amparando o otimismo do mercado. A movimentação do governo para angariar os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência, com a votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados prevista para 19 de fevereiro, também tem ajudado a manter o tom positivo.

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, pediu demissão nesta quarta-feira, enquanto o governo indicou a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) para assumir o Ministério do Trabalho.

"Eu diria que (a troca de ministros) facilita conquistar os 308 votos, já que o governo vai fazer esse ministério provisório... com base não exatamente no perfil mais adequado, mas com base nos 308 votos", disse Bandeira.

No exterior, o tom positivo em Wall Street também ajudou a manter os ganhos no mercado local.

DESTAQUES - PETROBRAS PN subiu 0,91 por cento e PETROBRAS ON avançou 1,27 por cento, em dia de ganhos para os preços do petróleo no mercado. A empresa fechou acordo para encerrar ação coletiva nos EUA, com pagamento de 2,95 bilhões de dólares, montante que afetará o resultado do quarto trimestre de 2017, mas abaixo dos até 10 bilhões de dólares previstos por analistas. A empresa previu também encerrar cobranças de quase 28 bilhões de reais da Receita Federal sobre impostos por remessas ao exterior, a partir da adesão a um programa de parcelamento previsto no Repetro.

- EMBRAER ON ganhou 3,8 por cento, liderando a ponta positiva do Ibovespa, após reportagem do jornal O Globo, dizendo que o governo brasileiro pode apoiar uma parceria mais ampla entre a fabricante brasileira de aviões e a Boeing, incluindo também projetos das Forças Armadas.

- CSN ON avançou 3,69 por cento, após a empresa anunciar reajuste de 23 por cento no preço do aço para montadoras e de 18 por cento para outros grandes clientes industriais. USIMINAS PNA ganhou 3,3 por cento. GERDAU PN teve baixa de 0,15 por cento.

- VALE ON caiu 0,6 por cento, em sessão de queda dos contratos futuros do minério de ferro na China.

- ELETROBRAS ON caiu 1,28 por cento e ELETROBRAS PNB perdeu 1,6 por cento, com o mercado à espera de novidades sobre o processo de privatização da empresa, que deve acontecer no segundo semestre, na visão de analistas do Itaú BBA.

(Por Flavia Bohone)