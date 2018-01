SÃO PAULO - O dólar operava em queda e abaixo de 3,20 reais nesta segunda-feira, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana no exterior diante da paralisação do governo dos Estados Unidos após falta de entendimento entre democratas e republicanos no Senado.

Os investidores também estavam de olho no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em segunda instância, que ocorrerá na quarta-feira e pode afetar a corrida eleitoral deste ano.

Às 10:20, o dólar recuava 0,40 por cento, a 3,1885 reais na venda, depois de encerrar o pregão passado no menor nível em três meses e acumular queda de 3,41 por cento neste ano. O dólar futuro recuava cerca de 0,30 por cento.

"A manutenção desse impasse (nos Estados Unidos) por mais alguns dias impõe um viés de baixa para nossa estimativa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) no primeiro trimestre do ano", trouxe o banco Bradesco em relatório.

O governo dos Estados Unidos foi paralisado neste fim de semana após impasse político que impediu acordo para fechar o Orçamento do país. Os senadores devem votar nesta tarde um projeto de lei para fazer o governo voltar ao funcionamento até o início de fevereiro.

Com isso, o dólar recuava ante uma cesta de moedas, mantendo-se perto da mínima de três anos, com a paralisação do governo encorajando investidores a ampliar as apostas de baixa contra a moeda norte-americana, enquanto o euro consolidava os ganhos recentes.

O dólar também operava em baixa ante algumas divisas de países emergentes, como o rand sul-africano e o peso chileno.

Da cena interna, o mercado estava todo voltado para o julgamento de Lula em segunda instância na ação do tríplex no Guarujá, pela qual foi condenado a nove anos e meio de prisão. Se o recurso for negado, ele pode eventualmente ficar de fora das eleições à Presidência no final do ano.

O mercado avaliava que Lula seria um candidato menos comprometido com o controle das contas públicas.

"O mercado reagirá com otimismo se ele for condenado por 3 a zero, resultado que pode sustentar o dólar abaixo de 3,20 reais", afirmou a diretora de câmbio da AGK Corretora, Miriam Tavares, referindo-se ao três desembargadores que farão o julgamento em segunda instância e ao resultado que poderia dificultar novo recurso do ex-presidente.