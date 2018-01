SÃO PAULO (Reuters) - O dólar registrava leves oscilações nesta quinta-feira, tentando corrigir parte da recente queda após chegar mais perto do patamar de 3,20 reais, mas com a fraqueza da divisa norte-americana ante algumas moedas de países emergentes inibindo o movimento.

Às 10:12, o dólar avançava 0,03 por cento, a 3,2293 reais na venda, depois de fechar a véspera no menor nível desde o final de novembro, a 3,2282 reais. O dólar futuro tinha leve queda de cerca de 0,0,2 por cento.

"O dólar tem atraído compradores abaixo de 3,23 reais, mas o exterior e fluxo podem derrubar o dólar mais um pouco", afirmou o profissional da mesa de câmbio de uma corretora local.

Neste ano, o dólar já acumulou queda de 2,60 por cento frente ao real até a véspera, com o mercado mais otimista em relação ao cenário político e possibilidade de a reforma da Previdência ser aprovada em breve.

A expectativa tem sido de que o dólar exiba pequenas oscilações pelo menos até a semana do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para 24 de janeiro, em segunda instância na ação que envolve um tríplex no Guarujá (SP), na qual já foi condenado a mais de nove anos de prisão.

Se confirmada a sentença, Lula pode não concorrer nas eleições presidenciais deste ano. Eventual nova administração do ex-presidente, na avaliação do mercado financeiro, teria menos foco na recuperação fiscal do país.

No exterior, o dólar exibia fraqueza ante divisas de países emergentes, com leves quedas sobre o rand sul-africano e a lira turca, enquanto rondava a estabilidade diante do peso chileno.

Ante uma cesta de moedas, o dólar subia nesta sessão, depois que o regulador da China descartou a notícia de que o país poderia interromper as compras de títulos dos Estados Unidos, impulsionando a moeda norte-americana após a maior queda diária em um mês na véspera.

(Por Claudia Violante)