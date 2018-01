Em 2017, foram emitidas 49 debêntures incentivas, no valor total de R$ 9,1 bilhões. No ano anterior, conforme informou o Ministério da Fazenda na 49ª edição do Boletim de Debêntures Incentivadas, . foram 22 emissões, no total de R$ 4,4 bilhões. As emissões em 2017 com base na Instrução CVM 476 de 2009 somaram R$ 6,1 bilhões, ou 66% do total emitido no período. Desde 2012, o volume captado foi de R$ 28,6 bilhões, com 123 emissões./ Da Redação

O setor de Energia foi o que emite o maior volume de debêntures incentivadas Estudo divulgado pelo Ministério da Fazenda revela que no total o segmentou emitiu R$ 7,36 bilhões, respondendo por 80% do total dessas dívidas de empresas. Os setores de Transporte, Telecomunicações e Saneamento, emitiram, respectivamente, R$ 1,08 bilhão; R$ 500 milhões e R$ 160 milhões no ano passado. ./ Da Redação

O volume de debêntures de infraestrutura emitido para alcança R$ 3,2 bilhões. Na abertura por tipo de investidor, a emissão para pessoa física correspondeu a 35% do total registrado no ano passado. Segundo o governo, desde 2012, a participação de investidores pessoas físicas é de 42%, sendo os maiores compradores de debêntures de infraestrutura. Os titulares dos projetos responderam pela emissão de 35 debêntures. / Da Redação