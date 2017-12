A bolsa brasileira subiu ontem (27), pelo quinto dia consecutivo, em meio a um ambiente de agenda esvaziada e liquidez bastante reduzida. O Índice Bovespa terminou o dia com ganho de 0,48%, aos 76.072,53 pontos.

Com essa alta no pregão desta quarta-feira, a bolsa passou a contabilizar valorização de 5,70% em dezembro. Os negócios somaram R$ 5,17 bilhões até ontem.

A escassez de notícias no cenário político tem sido um fator positivo nos últimos dias, segundo Carlos Soares, analista da Magliano Corretora. Isso porque, com a reforma da Previdência fora do radar, os investidores voltaram as atenções ao noticiário conjuntural e corporativo, que segue positivo.

O maior exemplo de gatilho deste final de ano está no desempenho do comércio no Natal, apontam os profissionais do mercado. As vendas do período tiveram o maior crescimento desde 2010, segundo a Serasa Experian, que apurou alta de 5,6% na comparação com igual período de 2016. Alshop e SPC Brasil registraram avanço de 6% e 4,72% no movimento do comércio este ano.

Com isso, as ações de empresas de consumo e varejo foram destaque mais uma vez no pregão desta quarta. Lojas Americanas ON subiu 4,08%, a maior alta do Ibovespa. Em seguida vieram Natura ON (+4,00%), Localiza ON (+3,48%), JBS ON (+2,74%) e Lojas Renner (+2,54%).

Entre as blue chips, contribuíram também para a alta do Ibovespa os papéis da Petrobras, que avançaram 0,36% e 0,50%. Vale ON ficou perto da estabilidade (+0,03%). Entre os bancos, o destaque foi Banco do Brasil ON, com ganho de 1,23%. Já Itaú Unibanco PN recuou 0,54%.

A exceção ao noticiário conjuntural positivo foi o resultado de novembro do Cadastro Geral de Empregados (Caged), único indicador relevante do dia. Segundo o levantamento, houve fechamento de 12.292 vagas no mês passado. O dado surpreendeu o mercado, que tinha expectativa de abertura de postos de trabalho. O dado, apesar de negativo, não chegou a influenciar os negócios.

Nessa sequência de um dia de liquidez baixa, por causa das festas de fim de ano, o dólar terminou a sessão de ontem, próximo à estabilidade. Segundo profissionais do mercado, a expectativa de um eventual rebaixamento da nota de crédito do País pela S&P segue no radar, o que mantém a divisa acima dos R$ 3,30.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,07%, a R$ 3,3124. O giro foi de US$ 1,2 bilhão. Na mínima, chegou a R$ 3,2939 (-0,63%) e, na máxima, R$ 3,3174 (+0,08%).

"A tendência para o final do mês é de acomodação do dólar nesses patamares, enquanto se aguarda a S&P. Um possível rebaixamento do País traz como contrapartida a expectativa pelo julgamento de Lula em janeiro e dados positivos da economia, com o segundo mês seguido de superávit primário e melhora substantiva nas vendas de Natal", escrevem analistas da Lerosa Investimentos, em relatório.

Mesmo com o baixo volume, os negócios sofreram influência ainda da briga pela formação da Ptax do fim do mês, que acontece hoje (28), último dia útil de 2017 no mercado.

Segundo Ricardo Gomes da Silva, diretor da Correparti, o mercado aguarda uma manifestação da S&P sobre o rating do Brasil após o fechamento dos negócios nesta quinta-feira. /Estadão Conteúdo