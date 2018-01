SÃO PAULO (Reuters) - O índice de referência da bolsa paulista rompeu o patamar dos 80 mil pontos pela primeira vez na história nesta terça-feira, diante do persistente fluxo de entrada de recursos com a manutenção do cenário de otimismo no exterior e no Brasil.

Às 12:16, o Ibovespa subia 0,5 por cento, a 80.154,14 pontos. O giro financeiro era de 2 bilhões de reais.

No ano até a véspera, o Ibovespa acumula alta de 4,4 por cento, após subir quase 27 por cento em 2017.

(Por Flavia Bohone)