Indicador do Itaú Unibanco, que mede as condições financeiras de países da América Latina, mostrou que o ambiente de mercado para Brasil apresentou leve alta no fim de dezembro, em relação a igual período de novembro.

Divulgado ontem (28), o Índice de Ambiente de Mercado Itaú Unibanco –indicador antecedente do crescimento econômico do País – subiu de 0,15 para 0,23.

De acordo com nota da instituição, o movimento foi explicado por melhora nos componentes de commodities, especialmente algumas as agrícolas, como milho, trigo e algodão, assim como alta nos preços de alumínio. Por outro lado, houve deterioração em algumas variáveis financeiras, apesar de contribuição positiva vinda da bolsa de valores. Apesar disso, a média móvel de três meses para o indicador recuou em dezembro ao atingir 0,56 ante 0,92.

No geral, as condições financeiras da região apresentaram um recuo na margem, atingindo 0,07, puxado por México, Chile e Peru. /Agências