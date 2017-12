XANGAI (Reuters) - As ações chinesas terminaram em alta nesta sexta-feira, encerrando um ano forte de ganhos uma vez que investidores domésticos e globais aumentaram sua exposição aos mercados do país apesar de preocupações com a desaceleração da economia e mais controles regulatórios.

O índice de Xangai teve alta de 0,35 por cento e terminou o ano com avanço de 6,6 por cento.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,31 por cento, com o subíndice do setor financeiro em alta de 0,35 por cento, o do consumo caindo 1,5 por cento, o do setor imobiliário avançando 1,66 por cento e de saúde subindo 0,62 por cento.

O CSI300 teve ganhos de 21,8 por cento em 2017, sendo que as blue chips lideraram os avanços nos mercados acionários da China neste ano.

Já o índice japonês Nikkei devolveu os ganhos modesto e terminou a última sessão do ano com variação negativa de 0,08 por cento, mas ainda assim acumulou ganhos de quase 20 por cento em 2017.

A economia global mais forte, bem como a estabilidade política doméstica e a política monetária ultrafouxa do Banco do Japão ajudaram a elevar os lucros corporativos no país neste ano, o que por sua vez levou a uma alta acumulada de 19,1 por cento do Nikkei.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,44 por cento às 7:26 (horário de Brasília), acumulando ganhos de cerca de 33 por cento no ano.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,08 por cento, a 22.764 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,19 por cento, a 29.919 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,35 por cento, a 3.307 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,31 por cento, a 4.031 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI não teve operações.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,71 por cento, a 10.642 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,11 por cento, a 3.402 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,38 por cento, a 6.065 pontos.