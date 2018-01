A oferta pública inicial (IPO, na sigla inglês) do PagSeguro nos Estados Unidos deve ser precificada entre US$ 17,50 e US$ 20,50 por ação, informou ontem (10) a empresa de meios de pagamentos on-line.

Os valores dos papéis da companhia – que pertence ao Uol – foram informados em comunicado enviado à Securities and Exchange Comission (SEC), a comissão de valores mobiliários dos EUA.

A operação, que consistirá na emissão de um total de 92,1 milhões de ações ordinárias de classe A, pode movimentar entre US$ 1,6 bilhão e US$ 1,88 bilhão. Serão ofertadas 43,3 milhões de ações novas e 48,8 milhões de ações dos A oferta é uma tentativa de emplacar uma abertura de capital de R$ 5 bilhões na bolsa de Nova York.

Para alcançar uma avaliação de R$ 15 bilhões, tenta se descolar do perfil das empresas de "maquininhas", como Cielo e Rede, e coloca como benchmark a empresa de tecnologia americana PayPal com faturamento de mais de US$ 10 bilhões por ano. /Agências