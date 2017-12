O dólar recuou 0,61%, para R$ 3,3141, ontem (27). Mas levantamento feito pelo Itaú Unibanco mostra que a moeda brasileira seguiu perdendo força na última semana em comparação com seus pares.

Na quinta-feira passada, depois de rumores de que a agência de avaliação de risco Standard & Poor’s poderia rebaixar a nota de crédito soberano do Brasil, o real acelerou a queda. A moeda terminou a semana em R$ 3,34 por dólar, com depreciação de 1,1%, performance pior do que a maior parte das moedas pares (peso chileno, +2,18%; peso colombiano, +1,26%; e dólar australiano, +0,82%).

Ainda segundo a instituição, o Banco Central (BC), terminou a rolagem integral dos US$ 9,6 bilhões em contratos de swap com vencimento em janeiro de 2018. O estoque de swaps cambiais encontra-se, hoje, em US$ 24 bilhões. /Agências