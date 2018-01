LONDRES - Os principais índices acionários europeus fecharam em queda nesta quinta-feira diante das preocupações com o protecionismo e depois que as vendas nos mercados de títulos fizeram as altas do início do ano perderem força.

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,26 por cento, a 1.564 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,34 por cento, a 397 pontos. Dados de empresas direcionaram o mercado, com algumas decepções pesando com força. Na sessão anterior, os índices apresentaram fortes perdas, quando o nervosismo em torno da notícia de que a China estava avaliando reduzir as compras de títulos dos Estados Unidos interferiu no mercado acionário.

Nesta quinta-feira, o regulador chinês afirmou que a notícia pode ser "falsa".

A alta do euro seguida da ata do Banco Central Eurpeu pressionou os índices da zona do euro, com o DAX, da Alemanha, fechando em queda de 0,6 por cento, enquanto a rentabilidade dos bônus subiram.

Por sua vez, o índice britânico FTSE 100 atingiu novo recorde, o terceiro em três dias, e fechou com ganhos de 0,2 por cento.

As varejistas britânicas Tesco e Marks & Spencer ficaram entre as maiores quedas na Europa, após dados pós-Natal decepcionarem, com os consumidores reduzindo as compras de itens não-essenciais.

O setor de varejo europeu tinha o pior desempenho, com queda de 1,37 por cento, enquanto as ações de bancos, que saltaram na quarta-feira com a alta dos rendimentos dos títulos, perdeu 0,30 por cento.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,19 por cento, a 7.762 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,59 por cento, a 13.202 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,29 por cento, a 5.488 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,64 por cento, a 23.305 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,07 por cento, a 10.435 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,24 por cento, a 5.644 pontos.