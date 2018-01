Preço do milho não deve pesar no bolso do produtor de ovos neste ano.

Demanda pela proteína está aquecida no Brasil.

A abertura do mercado da África do Sul poderá ampliar as exportações.

Legislação estimula a modernização e qualificação das granjas.

Produção pode chegar a 42,2 bilhões de unidades em 2018.

Questionamento do sistema de produção pode ser uma oportunidade de negócios.